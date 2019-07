Wanda: costume nerazzurro hot, ma...

MILANO (Italia) - Ormai è chiaro: Mauro Icardi non rientra nei piani di Antonio Conte. Già nel ritiro ticinese l'allenatore pugliese aveva fatto capire le sue intenzioni, spedendo a casa il giocatore poche ore prima l'amichevole con il Lugano.

Il nodo da sciogliere ora è un altro: dove giocherà l'anno prossimo l'argentino? «Icardi è un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato - le parole al "Corriere della Sera" del presidente nerazzurro Steven Zhang - Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Non abbiamo nessun ripensamento». La destinazione preferita per Icardi, che continua ad allenarsi a pieno regime ad Appiano Gentile, sembra essere quella juventina.

Intanto - malgrado i rapporti degli ultimi mesi non siano stati sempre idilliaci con il club milanese - Wanda Nara ha voluto mostrare su Instagram il suo amore per l'Inter, postando una foto con un costume nerazzurro e aggiungendo: "Dopotutto le anime gemelle finiscono sempre insieme", aggiungendo due cuori (uno nero e uno azzurro).