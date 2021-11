Ambra Angiolini e Max Allegri, è gelo dopo l’addio

TORINO - Dopo la fine della loro storia d’amore Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri avrebbero fatto calare il gelo sulla loro relazione. Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, i due ex non si sentono se non attraverso alcuni amici comuni ed evitano invece di parlarsi direttamente. I contatti sono però necessari: Ambra, infatti, non ha ancora trovato una nuova abitazione e continua a vivere nella casa di Milano di Allegri, che ha chiesto però alla sua ex di pagare l’affitto.

Tuttavia non sarebbe questo il motivo principale della tensione tra i due. Secondo Chi, infatti, Allegri nutre il sospetto che sia stata proprio Ambra a fornire alla stampa la notizia della fine della loro storia d’amore e, soprattutto, del motivo per cui la relazione è stata troncata, ovvero il tradimento da parte di lui. Una mossa che Ambra avrebbe ordito per vendicarsi, scatenando una tempesta mediatica sull’allenatore della Juve.

Il periodico afferma però di non aver ricevuto la notizia da Ambra e anzi di essere stato a conoscenza per lungo tempo della crisi che la coppia stava attraversando prima della decisione di farla finita.