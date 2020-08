Ecco come si sono conosciuti Belen e Antonino

MILANO - Nuovi dettagli sul flirt tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il 25enne che ha stregato la showgirl venendo catapultato su riviste e siti di gossip. A fornirli è il settimanale Chi, che ricostruisce il primo incontro tra l’argentina e il giovane hair-stylist con sede a Milano. Prima di partire per la vacanza a Ibiza, l’argentina aveva bisogno di ritoccare il colore dei propri capelli, ma la persona che solitamente cura il suo look non era disponibile.

Belen s’è rivota allora a Patrizia Griffini, sua amica, che le ha raccomandato Marco, un collaboratore di una famosa catena di parrucchieri. Fissato l’appuntamento con Belen, Marco vi si è presentato accompagnato da un amico, Antonino appunto. Mentre il primo aggiustava i capelli di Belen, il secondo avrebbe iniziato a chiacchierare con lei: proprio lì, in quell’incontro casuale, sarebbe dunque scoccata la prima scintilla tra i due. Sarebbe poi seguito un invito a cena da parte dell’argentina, che avrebbe invitato Spinalbese a casa sua per mangiare sushi.

L’evento ha dato il via in maniera praticamente ufficiale al corteggiamento da parte del 25enne, un corteggiamento che ha avuto successo, considerato che Belen e Antonino hanno fatto coppia fissa prima a Ibiza - dove l’hair-stylist ha raggiunto la showgirl in vacanza - e poi anche a Milano.