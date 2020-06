Melissa Satta conferma: «Voglio un altro figlio»

MILANO - La crisi con il suo Kevin Prince Boateng è ormai alle spalle. Come raccontato anche dalle tante Instagram Stories pubblicate durante la quarantena, Melissa Satta e suo marito hanno superato le difficoltà del passato e stanno vivendo ora un momento particolarmente felice della loro vita di coppia. Al punto da pensare di allargare la famiglia, regalando al piccolo Maddox un fratellino o una sorellina. La Satta l’ha ammesso durante una diretta Instagram con alcuni fan.

A chi gli chiedeva se desiderasse un secondo figlio, l’ex velina di “Striscia la Notizia” ha risposto in maniera chiara ed inequivocabile: «Certamente sì». Sul sesso, invece, non s’è sbilanciata: «Maschio o femmina? Non saprei». D’altra parte non è la prima volta che la Satta parla del suo desiderio di un nuovo figlio. «Io ho due fratelli – ha dichiarato la showgirl in una recente intervista al settimanale Gente – so quanto è bello crescere insieme. E mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito magari. Ora, vista l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio».

E chissà che ora che l’emergenza riguardante il Covid-19 sta scemando non sia arrivato il momento giusto per la coppia Satta-Boateng per iniziare a fare sul serio…