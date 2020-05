Alba Parietti: «Ho avuto il coronavirus»

MILANO - Ha vissuto giorni difficili Alba Parietti, che ha confessato alla trasmissione Cartabianca di aver avuto il coronavirus. La conduttrice tv ha spiegato di essersi ammalata il 9 marzo, ovvero quando è esplosa la pandemia in Italia.

«È cominciato con un mal di gola, un po’ di raffreddore, una sensazione di spossatezza e qualche linea di febbre», ha detto la Parietti, che però è stata piuttosto fortunata: il Covid-19 s’è infatti manifestato in forma lieve.

E come molti altri italiani, anche lei ha dovuto affrontare la malattia da sola, in isolamento a casa insieme ai suoi familiari: «Quando avevo la febbre a 37,8° ho chiamato il medico e con la semplice tachipirina la febbre è sparita. All’epoca c’era il collasso degli ospedali in Lombardia e a una che aveva avuto due linee di febbre non davano retta nemmeno al telefono».

Per non contagiare i suoi cari, la Parietti s’è chiusa in camera per giorni: «Mi sono chiusa in camera, sigillata, isolandomi dal resto della mia famiglia. Ho fatto una quarantena autonoma per quattordici giorni, per scelta mia».

Soltanto dopo essere guarita, però, la Parietti ha scoperto di avere davvero contratto il coronavirus: «Solo dopo ho avuto le analisi definitive con il test sierologico - ha dichiarato la conduttrice -, sospettavo come moltissime persone di avere contratto il virus anche se non avevo la possibilità di saperlo e di dimostrarlo. Adesso sono immune, attraverso il test sierologico ho scoperto di avere degli anticorpi neutralizzanti. Mi auguro di poter salvare tante persone donando il plasma».