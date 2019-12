«È vero, ho rubato, ma voglio ricominciare da zero»

MILANO - Sylvie Lubamba ha fatto sapere di essere pronta a ricominciare da zero e ha ammesso di aver rubato, ma solo per aiutare la sua famiglia.

La showgirl infatti nel 2014 è stata condannata a tre anni e nove mesi di reclusione per aver speso ingenti somme con alcune carte di credito intestate a terzi. «In altre trasmissioni mi invitano ma non mi fanno parlare, qui voglio dire tutta la verità. Ho rubato ai ricchi per sfamare la mia famiglia, ma ora voglio ricominciare da zero, voglio tornare in tv da Piero Chiambretti, con cui ho iniziato la mia carriera», ha raccontato Sylvie durante un'intervista rilasciata a "Il Punto", programma condotto da Manila Gorio su Antenna Sud. «Se mi venisse offerta la possibilità di uno spazio, anche di piccole conduzioni, o una presenza in un reality, avrei parecchio da offrire, da condividere», ha aggiunto.

Qualche tempo fa la 47enne aveva parlato della sua terribile esperienza in carcere. «In cella stai per giorni, settimane, in una situazione sospesa, di incredulità. Ti dici: 'Ma no, è un incubo, dai, adesso mi sveglio'. Ero con assassine, ladre, rapinatrici, truffatrici. Ci sono altre detenute che compiono gesti di autolesionismo, che picchiano la testa contro i muri, che urlano, e giuro, sono urla strazianti... All'inizio corri, consoli... poi, appunto, ci fai l'abitudine, anche se non mancheranno mai abbracci intensi, carezze che commuovono... Ma è così ogni giorno, sarà così domani. È il carcere. Devi già resistere per salvare la tua dignità. La tua dignità di donna», aveva raccontato.