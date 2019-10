Erica Piamonte: «Taylor prova ancora qualcosa per me»

MILANO - Erica Piamonte ha detto di pensare che Taylor Mega provi ancora un sentimento per lei e che la bionda influencer non sia realmente innamorata della nuova fidanzata Giorgia Caldarulo. «Tra loro due manca il sentimento. Un sentimento che Taylor ha ancora per me, sicuramente. Lei lo ha dichiarato nel nostro incontro e si è fatta anche sentire dopo la puntata di Live (il programma della domenica sera di Barbara D'Urso, di cui sono state entrambe ospiti una settimana fa, ndr) e mi ha detto che vorrebbe un riavvicinamento. Mi ha scritto che non vuole perdere il rapporto», ha fatto sapere l'ex gieffina durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "Non succederà più".

La 31enne ha poi spiegato di non essere innamorata di Taylor ma di sentirsi legata a lei da qualcosa di profondo che va oltre l'amicizia. «Ho sempre detto che il sentimento c'era e lo confermo. Sono convinta che la stessa cosa vale anche per lei», ha aggiunto. Erica ha anche confidato di essersi sentita tradita dall'amica. «Noi la sera prima dello scoop (della relazione tra Taylor e Giorgia, ndr) abbiamo dormito insieme in Calabria. Se mi ha tradito? Va bene tutto, non eravamo ufficialmente fidanzate, però per quanto mi riguarda per i valori che ho io per me non cambia niente. Per me è stata una cosa nascosta, una bastardata. Per quanto mi riguarda è stato un tradimento», ha proseguito.

La Piamonte ha infine ammesso che probabilmente a far allontanare la 25enne friulana da lei è stata la sua freddezza. «A Taylor danno noia alcuni aspetti del mio carattere. Sono una che ha difficoltà a dimostrare se ci tiene a una persona. Ho saputo dal nostro confronto che lei ha sentito delle mancanze quando diciamo stavamo insieme. Invece ha dichiarato che questa Giorgia non le fa mancare le attenzioni», ha concluso.