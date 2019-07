Valentina Ferragni elogia la sorella maggiore: «Chiara è la mia guida»

MILANO - Valentina Ferragni ha raccontato che la sorella Chiara è sempre stata per lei un esempio da seguire. «Chiara è sempre stata la mia numero uno, la sorella maggiore. Abbiamo le stesse passioni, è la mia guida», ha detto durante un'intervista rilasciata al settimanale "Grazia". Al giornalista che le ha poi chiesto se si è mai sentita in competizione con l'influencer italiana più famosa nel mondo ha risposto: «Ognuna ha la sua personalità, la sua strada. Sono gli altri a considerarci rivali: noi non ci percepiamo così».

La fashion blogger ha quindi replicato a chi solo qualche giorno fa le ha lanciato alcune offese via social per aver indossato un abito molto aderente. «Quelle che pesano più di 50 chili non possono essere chiamate icone?», ha aggiunto Valentina. «Quello che non mi piace provo a migliorarlo ma comunque lo accetto. Mi piaccio così come sono», ha continuato parlando del suo fisico.

La 26enne già in passato aveva detto di piacersi anche con qualche chilo in più e di non sentirsi assolutamente sbagliata per questo. «Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi. Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita», aveva fatto sapere tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram.