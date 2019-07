Il segreto del matrimonio di Maria Grazia Cucinotta

ROMA - Maria Grazia Cucinotta il 7ottobre del prossimo anno festeggerà le nozze d'argento con il marito Giulio Violati, sposato nel 1995. L'attrice, che è mamma di Giulia, nata 18 anni fa proprio dal matrimonio con l'imprenditore, ha raccontato qual è il segreto per una relazione solida e duratura: prima di tutto la pazienza e poi l'ironia. «Mia madre compie 90 anni, mia figlia Giulia è appena diventata maggiorenne e con mio marito Giulio nel 2020 festeggeremo le nozze d'argento, un rapporto che si alimenta di tanta pazienza reciproca e anche di tanta ironia», ha spiegato Maria Grazia durante un'intervista rilasciata al settimanale "Famiglia Cristiana".

La 50enne è poi tornata a parlare del suo impegno nel sociale: per le donne malate di tumore, per le vittime di bullismo e per quelle di violenza domestica. «Sento la responsabilità di mettere la mia notorietà al servizio delle altre persone. L'impegno nel sociale ha sempre fatto parte della mia vita, mi sono sempre preoccupata degli altri fin da ragazzina, è una caratteristica che ho ereditato dalla mia famiglia, che ho assorbito a casa mia in Sicilia, dove avevamo la consuetudine di invitare sempre qualcuno a mangiare con noi, accoglievamo chi era più sfortunato, anche quando per noi la situazione economica non era semplice», ha detto.

«Sono cresciuta così: fare qualcosa per gli altri mi rende felice. Tanti pensano che un personaggio noto faccia del bene per farsi pubblicità. Io lo faccio perché per me è naturale e giusto così. Sono in prima linea ormai da anni al fianco delle donne che combattono contro il tumore al seno, che sono vittime di violenza e di bullismo. Un impegno di cui vado molto fiera», ha concluso.