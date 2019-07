Taylor Mega spiazza tutti: «Ho rifiutato il GF Vip, i reality non mi piacciono»

MILANO - Taylor Mega ha risposto ad alcune domande che le sono state poste tramite Instagram dai suoi fan e ha rivelato di aver rifiutato di partecipare al "Grande Fratello Vip" perché non le piace partecipare ai reality show come concorrente. «No, non mi piacerebbe partecipare al 'Grande Fratello Vip' perché non mi piacciono i reality, o meglio mi piacciono ma non per parteciparvi come concorrente». «Mi è stato proposto quest'anno di partecipare al GFVip ma ho educatamente declinato la proposta», ha fatto sapere la bionda influencer.

La 25enne ha poi raccontato che tra i suoi progetti futuri c'è quello di studiare recitazione per diventare un'attrice. «Sicuramente uno dei miei primi obiettivi è quello di imparare a recitare. Mi piacerebbe far parte di una serie televisiva Netflix o di un film al cinema», ha confidato Taylor.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha infine rivelato che per perseguire i suoi obiettivi ha deciso di centellinare le sue future apparizioni pubbliche. «È proprio per questo mio sogno che già vi annuncio una cosa. Non mi vedrete più così presente in tv perché voglio concentrarmi a 360 gradi su questo mio nuovo progetto», ha concluso.