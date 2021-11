Belen e Antonino in crisi per colpa di un’altra donna

MILANO - La crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è ormai assodata, ma a giorni dall’inizio della tempesta ancora non ne sono chiari i motivi. Il settimanale DiPiù avanza oggi una tesi basata su un’indiscrezione del tutto nuova: la crisi tra la showgirl e l’ex hair stylist sarebbe stata generata da una ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo, di cui Antonino si sarebbe invaghito.

Il periodico non riporta altri dettagli, ma non parla di un tradimento consumato. Le attenzioni di Antonino per la misteriosa ragazza avrebbero disturbato Belen e generato la crisi della coppia che, fino a quel momento, sembrava in perfetta sintonia, specie dopo la nascita della figlia Luna Marì. A oggi non ci sono segnali di riavvicinamento, se non un like di Belen a una foto di Antonino con la figlia: troppo poco per poter parlare di fine del momento di crisi.

Secondo altre voci Antonino avrebbe lasciato la casa di Belen a Milano per andare a vivere da solo: una mossa, questa, che potrebbe essere il preludio alla rottura definitiva tra i due.