Belen “ufficializza” Antonino: una risposta a Stefano?

MILANO - Cambio di passo per la relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha infatti reso ufficiale la sua relazione con l’hair-stylist milanese pubblicando sul proprio profilo Instagram un video in cui appare anche il 25enne. A differenza di quanto avvenuto per il precedente flirt con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, che era stato svelato da alcuni settimanali, qui è stata proprio Belen a rendere pubblica la storia con Antonino.

Una scelta che è stata interpretata in maniera diversa dai follower della showgirl e dagli esperti di gossip. Per alcuni, il video è stata una mossa compiuta da Belen per “bruciare” i paparazzi: se pubblico io un’immagine del mio nuovo partner, quella “rubata” dagli altri con una fotografia avrà molto meno valore. Per altri, invece, il video pubblicato da Belen appare una risposta all’ultimo flirt dell’ex Stefano De Martino, che pochi giorni fa è stato immortalato con una bella ragazza mora - di lei si conosce solo il nome, Fortuna, e il fatto che è campana - con cui sarebbe andato a una festa e con cui avrebbe poi trascorso una notte in barca.

Il dubbio che si tratti di un video postato “per vendetta” rimane, ma dalle immagini emerge anche la serenità di una serata trascorsa con gli amici - nel video ci sono anche gli inseparabili Mattia Ferrari Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio - e con Antonino: la terza ipotesi, dunque, è che Belen abbia semplicemente voluto condividere un momento felice con i suoi follower.