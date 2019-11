L'appello di Costanzo alla moglie: «Non cacciate Gemma da Uomini e Donne»

MILANO - Gemma Galgani potrebbe essere allontanata da 'Uomini e Donne'. Lo storico volto del programma di Canale5 infatti dopo tanti trascorsi nel salotto tv del primo pomeriggio della rete ammiraglia di Mediaset non è ancora riuscita a trovare l'uomo giusto per lei. La redazione starebbe quindi pensando che potrebbe essere arrivato il momento di dare più spazio ad altri personaggi.

Eppure dalla parte di Gemma, che tra qualche mese compirà 70 anni, si è schierato un pezzo da novanta. Sì, Maurizio Costanzo, tra i protagonisti indiscussi della tv italiana e marito della De Filippi, ha fatto sapere di essere contrario al fatto che alla Galgani non venga più dato spazio nello show. Attraverso il settimanale 'Nuovo' ha fatto detto: «Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori».

«Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate», ha poi aggiunto.