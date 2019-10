Taylor Mega in ospedale dopo il malore: «Devo fare degli accertamenti medici»

MILANO - Taylor Mega, che lo scorso sabato sera si è sentita male mentre scattava alcune foto con i fan durante un evento in discoteca, è andata in ospedale per fare alcuni accertamenti medici. «Bell'inizio di giornata, tranquilli devo fare solo un po' di esami... sto bene», ha fatto sapere la bionda influencer in una Instagram Story che la ritrae con il camice che viene dato ai pazienti in ospedale prima di sottoporsi ad alcuni esami.

Il giorno dopo aver accusato il malore nel locale in provincia di Como, la 25enne si era già scusata per non essere riuscita a portare a termine la serata in programma. «Mi scuso, sono dovuta scappare, mi spiace tanto per quelli che erano venuti da lontanissimo ma ho avuto un dolore fortissimo. Capita, ma adesso sto benissimo», aveva affermato in video condiviso sul social.

«Serata pazzesca, eravate tantissimi, ma purtroppo non è andata benissimo perché mi sono sentita male. Anche quelli con cui stavo facendo le foto mi hanno vista un po' rinc******ita. Mi spiace per quelli con cui non sono riuscita a fare le foto. Sarà per un'altra occasione», aveva poi concluso Taylor.