La radio pirata più famosa del mondo approda a Morcote

MORCOTE - Un evento eccezionale è in programma oggi negli studi di Radio Morcote International, nata nel pieno della quarantena e che ora diventa protagonista di un appuntamento speciale.

Per la prima volta nella storia, Radio Caroline, la radio pirata più famosa al mondo - colei che ispirò il film campione d’incassi “I Love Radio Rock” - “espatria” dagli studi della Ross Revenge, situati nell’estuario del Tamigi in Gran Bretagna, e approda sulle rive del Ceresio. Il merito è di Grant Benson, che dalle 15.30 alle 19 sarà in onda direttamente dagli studi di Morcote.

Tre ore di rock, passione, ricordi, aneddoti, un pizzico di nostalgia e una gran voglia di celebrare la vita e la musica con un pensiero particolare rivolto a Ronan O’Rahilly, fondatore di Radio Caroline, scomparso ad aprile di quest’anno. «È un grande onore, per me, essere stato selezionato, ancora una volta, tra gli innumerevoli speaker radiofonici che dagli anni ‘60 agli anni ‘90 hanno fatto la storia di Radio Caroline» ha dichiarato Grant Benson. «I miei primi passi nel mondo della radiofonia sono stati fatti proprio su Radio Caroline ed è grazie a Caroline e al suo fondatore Ronan O’Rahilly che ho imparato ciò che conosco di questo mondo. Dobbiamo ringraziare tutti Ronan perché se ascoltiamo oggi le radio musicali in Europa lo dobbiamo proprio a lui; prima di lui, infatti, le radio in Europa erano pressoché tutte statali. Sabato 27 giugno sarà il giorno in cui ringrazierò nuovamente Ronan e lo festeggerò insieme ai radioascoltatori anche per essere stato un grande amico».

Per ascoltare il programma basterà sintonizzarsi su www.radiocaroline.co.uk o su www.radiomorcoteinternational.com.