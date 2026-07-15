GUERRA IN MEDIO ORIENTE
Nuova ondata di raid in Iran
Gli Stati Uniti mirano a ridurre le capacità militari iraniane responsabili degli attacchi nello Stretto di Hormuz.
Imago
Fonte Ats ans
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Nuova ondata di raid in Iran
Gli Stati Uniti mirano a ridurre le capacità militari iraniane responsabili degli attacchi nello Stretto di Hormuz.
Nuova ondata di raid in Iran
Gli Stati Uniti mirano a ridurre le capacità militari iraniane responsabili degli attacchi nello Stretto di Hormuz.
WASHIGNTON - Riprendono i raid statunitensi sull'Iran. «Alle 6 del mattino (mezzogiorno in Italia, ndr) di oggi, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Gli attacchi sono progettati per degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz»: lo annuncia lo stesso comando centrale su X.
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