Belen, un indizio sul sesso del bebè in arrivo?

MILANO - Belen Rodriguez ne è convinta da tempo: il bimbo che porta in grembo da ormai 5 mesi è una femmina. L’argentina ha più volte raccontato di sentire che Santiago - il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino - avrà una sorellina e non un fratellino e alcuni esperti di gossip hanno anche scommesso sul possibile nome: Tabita, da sempre uno dei preferiti dalla showgirl.

Fino a oggi, però, quelle di Belen erano solo sensazioni, l’argentina non ha ancora rivelato il sesso del bebè e la sensazione è che - come avvenuto per la conferma della sua gravidanza - voglia giocarsi questa carta con grande attenzione, sfruttarla al massimo per continuare a far parlare di sé.

Come? Seminando su Instagram indizi che fanno impazzire i suoi follower. L’ultimo poche ore fa, quando Belen ha pubblicato una foto di un suo primo piano, accompagnandola con una citazione del poeta cileno Pablo Neruda: «Alla fine, ai miei occhi eri destinata».

Alcuni fan hanno interpretato il post come la conferma che la Rodriguez aspetti una femmina: la lei che sarebbe “destinata” a Belen sarebbe, appunto, la bimba che porta in grembo. «Allora è una femmina», scrivono molti follower nei commenti, ma Belen non risponde: dopo aver dato l’indizio, ecco il silenzio… In fondo, manca ancora molto al giorno della nascita e Belen ha ancora tempo per lanciare altri messaggi cifrati ai suoi follower.