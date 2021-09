I presidenti Xi Jinping e Joe Biden hanno avuto un colloquio telefonico

WASHINGTON - Il presidente statunitense Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno avuto la prima conversazione telefonica diretta da sette mesi a questa parte.

La Casa Bianca ha dichiarato che entrambi i leader hanno «discusso la responsabilità di entrambe le nazioni per garantire che la concorrenza non si trasformi in conflitto». Più in generale, si è svolta «un'ampia discussione strategica in cui hanno discusso delle aree in cui i nostri interessi convergono e delle aree in cui i nostri interessi, valori e prospettive divergono». Il presidente Biden, continua la nota da Washington, ha chiarito che la telefonata «faceva parte dello sforzo in corso degli Stati Uniti per gestire in modo responsabile la concorrenza tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese».

L'emittente statale cinese Cctv ha definito il colloquio «schietto e approfondito», spiegando che è stata trattata «un'ampia comunicazione strategica e... questioni di reciproco interesse». Il presidente Xi, citato sempre da Cctv, avrebbe dichiarato che sarà «fondamentale per il futuro e il destino del mondo» se «la Cina e gli Stati Uniti potranno gestire adeguatamente le loro relazioni».

È solamente la seconda volta che Xi e Biden parlano da quando quest'ultimo si è insediato alla Casa Bianca.