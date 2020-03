Pandemia, le cose da non fare

Attenzione a non peggiorare la situazione con interventi non scientifici ma unicamente opportunistici.

Inutile chiudere le frontiere

I casi di soggetti infetti indigeni superano oramai il numero dei casi positivi al coronavirus nelle province confinanti. La tracciabilità non è più garantita. I casi di soggetti infetti sono oramai all'interno delle nostre frontiere. Le frontiere si dicevano semmai blindare molto prima: ora sarebbe un intervento controproducente che illuderebbe solo la popolazione di una sicurezza che in realtà non esiste.

Inutile e rischioso chiudere le scuole obbligatorie

Ciò implicherebbe il fatto che i bambini potrebbero rischiare di essere esposti loro stessi al pericolo di infezione e contagiare magari in tal modo persone a rischio chiamate ad assistere le famiglie nella gestione dei figli (nonni, parenti anziani e a rischio).

Urgenti gli aiuti dello Stato

Aiuti da pianificare e da erogare a tutte le attività costrette a ridurre o chiudere i loro commerci. Anzi, sarebbe utile interrompere per qualche settimana ogni attività lavorativa/produttiva invitando tutta la popolazione a restare a casa e indennizzare le ditte costrette in tal senso, nonché sostenere economicamente le persone costrette a fermarsi. Solo in tal modo potremo fermare/rallentare la catena del contagio. Ogni altra soluzione rischia solo di estendere/accelerare il contagio stesso.