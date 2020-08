Beirut, selfie discutibili sul luogo dell'esplosione

BEIRUT - Il passo da tragedia ad attrazione è spesso assai breve. E Beirut non sembra fare eccezione, come dimostrano alcune fotografie scattate negli ultimi giorni in prossimità dell'epicentro dell'esplosione del 4 agosto.

Una settimana dopo, la capitale libanese conta oltre 200 morti e più di 6'000 feriti, con alcune decine di dispersi che mancano all'appello e 300mila sfollati.

Il conto dei danni si aggira sui 15 miliardi di dollari. Eppure il porto, luogo in cui si è verificata la violentissima deflagrazione, è già divenuto una sorta di tappa obbligata per i turisti.

Stando ai media internazionali, sarebbero decine le persone recatesi sul posto per osservare lo scenario dal ponte e scattare qualche foto ricordo. In alcuni casi mettendosi anche in posa e suscitando, inevitabilmente, una certa indignazione, per strada come sui social.

keystone-sda.ch / STF (NABIL MOUNZER)