Il treno per Malpensa? «È affidabile, ma deve essere più veloce»

BELLINZONA - Il collegamento ferroviario tra il Ticino e l’aeroporto di Malpensa è diventato più affidabile. Ma si può fare ancora meglio, soprattutto rendendolo più veloce. È quanto sostiene l’Associazione ticinese utenti dei trasporti pubblici (ASTUTI), che in merito alla questione ha di recente inviato una lettera all’Ufficio federale dei trasporti a Berna.

L’associazione valuta infatti «positivamente» il miglioramento del servizio lungo la nuova linea, «con ritardi sempre più contenuti e accettabili». E anche con l’introduzione - dallo scorso 9 giugno - di un collegamento ogni ora. Ma per l’ASTUTI restano comunque «aperti» alcuni quesiti.

Viaggio troppo lungo - Innanzitutto si parla della durata del viaggio: attualmente da Lugano al terminal 1 dello scalo milanese si arriva in un’ora e 36 minuti. Ci vuole invece un’ora e 42 minuti per il terminal 2, quello utilizzato da Easyjet. Una durata considerata troppo lunga, se si considera che alcune società di trasporto forniscono un servizio su prenotazione con minibus che impiega circa 55 minuti (il trasporto su gomma di linea, lo ricordiamo, è stato ufficialmente interrotto a partire dallo scorso 1. gennaio).

La promessa? «Meno di un'ora» - L’ASTUTI ricorda quindi che rispetto a quanto annunciato in passato, l’obiettivo non è stato mantenuto: «Nel messaggio con il quale nel 2007 il Consiglio di Stato del Canton Ticino aveva chiesto il credito per la costruzione della linea Mendrisio-Varese-Malpensa (...) era stata ipotizzata una durata del collegamento tra Lugano Malpensa inferiore a un’ora». Per questo l’associazione auspica l’introduzione di un servizio Tilo Express che «renderebbe la tratta in questione veramente concorrenziale».

«Orari da adattare» - Nella lettera indirizzata all’Ufficio federale dei trasporti si parla anche degli orari, che andrebbero adattati ai voli in partenza e in arrivo allo scalo. Attualmente, secondo quanto affermato dalle FFS negli scorsi mesi, il treno permetterebbe di «coprire il 90% dei voli totali su Malpensa e il 100% di quelli intercontinentali».

Il biglietto non si fa online - Infine l’associazione si sofferma sui biglietti e le tariffe. L'acquisto, per il collegamento Ticino-Malpensa, non è infatti possibile online. E per quanto riguarda la tariffa, «ai passeggeri svizzeri è concesso l'utilizzo dell'abbonamento metà prezzo solo per l'andata, se il biglietto è acquistato a uno sportello delle FFS, ma non per il tragitto di ritorno».