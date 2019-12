Ecco come viaggeremo nel Ticino con la galleria di base del Ceneri

LUGANO - Il 13 dicembre 2020 alle 6.03 il primo treno percorrerà ufficialmente la galleria di base del Ceneri. Da quel momento il Ticino diventerà più piccolo, trasformandosi in una realtà metropolitana. Da Lugano a Bellinzona in treno ci vorranno 19 minuti, mentre fino a Locarno ne basteranno 29.

Uno scenario, questo, che permetterà ai ticinesi «di sentirsi più vicini, di incontrarsi più facilmente» come ha ribadito nei giorni scorsi Christian Vitta, presidente del Consiglio di Stato. «Il Ceneri sarà un po' più basso». Insomma, si potrà fare colazione in centro a Lugano e arrivare alle 8 in ufficio a Bellinzona.

Lo evidenzia anche un'analisi della Lega svizzera per l'organizzazione razionale del traffico (LITRA): «La nuova galleria avvicinerà, in particolare, gli agglomerati Bellinzona-Locarno a nord del Ceneri e Lugano a sud - si legge - sussiste pertanto la possibilità che le aree fortemente urbanizzate del cantone si sviluppino insieme per creare una “Città Ticino”, ovvero un unico grande agglomerato».

Ma concretamente i collegamenti ferroviari regionali come cambieranno? Un colpo d’occhio lo dà il piano dei servizi 2021, che mostrano le linee TILO con la galleria di base del Ceneri. Linee che passeranno tutte attraverso il tunnel, eccetto la futura S90 (Mendrisio-Giubiasco) che a cadenza semioraria continuerà a circolare lungo la linea di “montagna”.

La linea S10, che oggi collega Como a Bellinzona, passerà dal tunnel di base. E arriverà fino ad Airolo. La cadenza sarà semioraria, con potenziamenti negli orari di punta.

Sarà accorciata la linea S20 (oggi Biasca-Bellinzona-Locarno), che dal 2021 collegherà quindi Locarno a Castione-Arbedo. Anche in questo caso si parla di treni ogni trenta minuti con potenziamenti negli orari di punta.

Per la linea S50 (Bellinzona-Malpensa), la cadenza resterà di 60 minuti. Ma il collegamento utilizzerà la galleria di base e sarà prolungato fino a Biasca.

La futura S90 collegherà Mendrisio e Giubiasco percorrendo la “vecchia” linea del Ceneri.

Un’altra novità sarà la linea RE80 che attraverso il tunnel del Ceneri collegherà, ogni trenta minuti, Locarno a Chiasso. E a cadenza oraria arriverà fino a Milano. Chi da Bellinzona vorrà arrivare a Milano con un treno regionale, dovrà per forza cambiare treno.

Non cambierà nulla per la S30 (Cadenazzo-Gallarate) e la S40 (Como-Mendrisio-Varese).

