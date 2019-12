Treni più stretti? «Sì, ma più comodi»

BERNA/BELLINZONA - Il Consiglio federale ha confermato oggi che da settimana prossima alcuni collegamenti ferroviari da e per il Ticino saranno effettuati con composizioni meno capienti. Il comfort di viaggio sarà però superiore.

Rispondendo per iscritto a due domande di Bruno Storni (PS/TI) e Lorenzo Quadri (Lega/TI), il governo ha riconosciuto che dal prossimo cambiamento d'orario del 15 dicembre sull'asse del San Gottardo i nuovi treni Giruno sostituiranno per quattro collegamenti al giorno i convogli di tipo ICN. Orbene, i Giruno hanno 69 posti a sedere in meno degli ICN, se circolano due convogli accoppiati i posti in meno sono dunque 138.

Questa differenza, spiega l'esecutivo, è dovuta al fatto che i nuovi convogli sono concepiti per il traffico internazionale. Insomma, il Giruno dispone sì di meno posti a sedere, ma questi sono «comodi sia in prima che in seconda classe». Gli ICN invece, pensati per il traffico interno alla Svizzera, hanno più capacità. Peraltro non è ancora chiaro quando i Giruno raggiungeranno Milano e altrove: per il momento i nuovi convogli circoleranno solo nella Confederazione.

Più in generale, sull'asse del San Gottardo non vi è carenza di posti a sedere. La problematica si presenta infatti solo durante pochi giorni di punta, ricorda l'esecutivo. Con l'apertura tra un anno della galleria di base del Monte Ceneri sarà però possibile ricorrere a treni a due piani sull'asse nord-sud. Nel frattempo il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire.