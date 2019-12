«Il collegamento con Milano è un grosso problema»

Così la consigliera federale Simonetta Sommaruga, oggi in visita al tunnel di base. E annuncia nuove misure per promuovere il trasferimento delle merci su rotaia

È scattato oggi il conto alla rovescia in vista della messa in esercizio della galleria. Battezzato un altro treno Giruno

LUGANO - Tra 363 giorni i treni sfrecceranno attraverso il tunnel di base del Ceneri. E sono tutti d’accordo: per la mobilità nel nostro cantone si tratterà di una svolta epocale, dando vita al concetto di Città Ticino. È stato ribadito anche oggi a Lugano in occasione del battesimo del treno Giruno “Ceneri 2020”.

Ma bisogna rivolgere lo sguardo anche verso sud. Lo ha sottolineato il sindaco Marco Borradori: «La Città e il Cantone si vogliono porre come partner seri nei confronti di Berna e dell’Italia, ma al momento i collegamenti verso Milano sono un grosso problema». Ha quindi osservato che i tempi di percorrenza per l’Italia sono troppo lunghi: «Oltre un’ora per Milano e oltre un’ora e mezza per l’aeroporto di Malpensa: tra poco si arriverà più velocemente a Zurigo».

L’invito di Borradori rivolto alle FFS e alla politica è quindi di sviluppare anche il collegamento verso sud. «E per noi sarà poi la rivoluzione totale!» ha concluso.