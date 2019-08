«Col Ceneri il Ticino avrà meno problemi di traffico»

BELLINZONA - «La galleria di base del Ceneri rappresenta un nuovo inizio per una ferrovia più attrattiva». Sono le parole della consigliera federale Simonetta Sommaruga, a capo del Dipartimento dei trasporti, che oggi è arrivata in Ticino per visitare il tunnel. Un’opera che sarà ufficialmente inaugurata tra poco più di un anno, per la precisione il 4 settembre del 2020. E con la sua messa in esercizio nel dicembre dello stesso anno, la ferrovia «sarà in grado di rispondere ai problemi del traffico in Ticino».

Sì, perché - oggi lo ha ribadito anche Sommaruga - con la galleria di base del Ceneri «anche il Ticino avrà una ferrovia regionale celere, o come diremmo in tedesco una “S-Bahn”». Come noto, a partire dal dicembre 2020 i collegamenti tra i centri urbani del nostro cantone saranno molto più rapidi. «Tra Lugano e Locarno il tempo di viaggio sarà ridotto alla mezz’ora» ha sottolineato la consigliera federale, parlando di «cambiamento rivoluzionario».

Gli sconti per Alptransit - Il tunnel del Ceneri non rappresenta comunque un tassello fondamentale soltanto per il Ticino, ma anche per tutto il collegamento attraverso le Alpi. «Alptransit è il cuore della politica ferroviaria svizzera ed europea». Una politica che ora la Confederazione intende - come annunciato da Sommaruga - promuovere ulteriormente con la proposta, entro la fine del 2019, di un nuovo pacchetto di misure: «L’idea è di ridurre i prezzi delle tracce per i treni e concedere uno sconto speciale ai treni merci lunghi, rendendo più convenienti i trasporti ferroviari e realizzando maggiori capacità». E Berna valuta anche la possibilità di intensificare i controlli del traffico pesante.

Ticino Ticket per la cultura - Anche Christian Vitta, presidente del Consiglio di Stato, stamattina ha posto l’accento sull’ormai imminente rivoluzione del traffico regionale ticinese. «Per il nostro cantone si tratta di un evento epocale». E a livello ticinese sarà promosso attraverso una campagna denominata “Cultura in movimento”. Il Ticino Ticket, che permette ai turisti di spostarsi gratuitamente con i mezzi pubblici, sarà infatti esteso all’offerta culturale ticinese, ha reso noto Vitta: «Si vuole in questo modo dare visibilità a quanto offre il territorio, dai castelli di Bellinzona al Festival di Locarno al centro culturale LAC di Lugano».

I festeggiamenti - In occasione dell’apertura delle galleria di base del Ceneri, non mancheranno i festeggiamenti, come affermato oggi dalle autorità Tra settembre e dicembre 2020 sono infatti previste diverse manifestazioni, organizzate d’intesa da Confederazione, Alptransit Gottardo SA e FFS. I momenti principali sono rappresentati dalla cerimonia d’apertura al portale nord della galleria a Camorino nonché a Lugano, in programma il 4 settembre 2020. E poi il 12/13 dicembre 2020 avranno luogo i festeggiamenti delle FFS per l’entrata in servizio del tunnel, con feste popolari a Bellinzona, Lugano e Locarno. Tutte le manifestazioni sono condotte sotto la denominazione comune Ceneri 2020.

Ti Press