La musica ticinese che avete letto su Tio/20Minuti? Ora è in una playlist

LUGANO - Più di 110 canzoni, oltre sei ore e trenta minuti di musica tutta ticinese: è quello che trovate in "Play Ticino 2020", una playlist di Spotify che abbiamo creato appositamente per voi. Lo scopo? Dare una vetrina al talento nostrano e farvi recuperare ciò che, eventualmente, non avete sentito negli scorsi mesi.

Il criterio di selezione è stato molto semplice: in "Play Ticino 2020" trovate i singoli che abbiamo lanciato nel corso dell'anno, due brani per gli Ep e tre estratti dagli album. L'ordine d'inserimento è stato completamente lasciato al caso: dopo aver eseguito la playlist in modalità "riproduzione casuale" è venuta fuori questa alternanza di brani pop e folk, hop hop e rock.

Per gli artisti ticinesi il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, con il blocco quasi totale della musica dal vivo. D'altra parte, però, l'avere tempo ed energia a disposizione ha indotto molti a chiudersi in studio e a sfornare nuova (e ottima) musica. Tra chi è uscito con un album ricordiamo senz'altro Sebalter con il suo "Gente simpatica", The Vad Vuc con "Vadavialcovid", il debutto di Kety Fusco sulla lunga distanza con "Dazed" e quello di Chiara Dubey con "Constellations". Poi due importanti capitoli del rap ticinese: "1000 d. G." di Mr Gru e "Circolo Vizioso" di Sisma. Ma anche "Selected Balms Revisited" firmato Tiger & Balm, le sfumature del rock di Andrea Bignasca, l'irriverenza dei ...Piace?, il metal e il dialetto ticinese.

Ripetiamo che si tratta di una panoramica della musica che è apparsa sulle pagine di Tio e 20minuti e non vuole essere una rappresentazione esaustiva di tutta la produzione artistica emersa (e pubblicata) nel corso del 2020. Siamo certi di esserci persi dei grandi pezzi (e ne siamo dispiaciuti). Altre canzoni non ci sono per scelta dell'artista di non comparire su Spotify (e ne siamo, pur capendo la motivazione, altrettanto rammaricati).

Speriamo che "Play Ticino 2020" vi possa accompagnare durante questa fine di 2020 e anche nel corso del 2021 - che, si spera, sarà un anno di rinascita per tutti.