Com'è profondo il mare di Andrea Bignasca

LUGANO - Di "Keep Me From Drowning", il nuovo album di Andrea Bignasca che sarà pubblicato all'inizio di marzo 2021, sappiamo che un po' guarderà al passato e un pò a presente e futuro. Lo sappiamo perché è stato lui a dirlo nel corso della nostra ultima chiacchierata.

Il cantautore ticinese ci aveva anche spiegato che l'uscita del disco sarebbe stata preceduta da singoli a scadenza mensile, ed ecco qui "Haven". Si tratta del primo esempio di una serie di canzoni il cui universo di riferimento (sia fisico che immaginario, spirituale) è la navigazione e l'essere in mare. È il filo conduttore che si trova nell'intero album e non è un caso che l'album sia stato intitolato con un invito a impedirgli di affogare...

Torniamo quindi alle parole di Bignasca e alla sua spiegazione: «La regina del mio cuore (lo è ormai da 14 anni) ora vive a Lisbona, dove ho scritto la maggior parte dei testi di questo album. L'andirivieni tra il Portogallo e la Svizzera mi fa sentire come un vecchio marinaio che si imbarca per lavoro lasciando almeno mezzo cuore a terra, chiedendosi quando sarebbe potuto tornare in quel luogo, a quella persona, al suo rifugio». Il videoclip non poteva che essere a tema, guardare per credere.