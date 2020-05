"Selected Balms Revisited", le preziose "rivisitazioni musicali" di Tiger&Balm

LUGANO - Venerdì 15 maggio esce "Selected Balms Revisited", disco del duo Tiger&Balm per l'etichetta luganese Eroi Elettrici Dischi. Sarà disponibile unicamente dalla pagina Bandcamp di Eroi Elettrici Dischi in versione digitale, oppure in audiocassetta a stampa limitata.

Dall'ascolto in anteprima abbiamo ricavato l'impressione di essere di fronte a un vero gioiello dalle sonorità sorprendenti. Ne abbiamo parlato con uno degli artefici.

Chi si cela dietro il moniker Tiger&Balm?

«Ci sono Tatum Rush (local antieroe ticinese) e Robin Girod, un pazzo poli-strumentista di Ginevra coinvolto in una dozzina di progetti musicali, fondatore della label Cheptel Records».

Com'è nata la vostra collaborazione?

«Chiesi a Robin (lui conosce tutti) se mi sapeva consigliare un chitarrista per un concerto, si auto-propose dicendo che era il migliore che conosceva. Più tardi ci trovammo nel suo studio per delle prove e fini che ci restammo una settimana...».

Come avete scelto i titoli che vanno a comporre la tracklist?

«Durante quella settimana ogni giorno ci proponevamo a vicenda vari brani, come per presentarci, visto che in quel momento non ci conoscevamo affatto. Sono canzoni venute alla luce direttamente nella registrazione, così come sono affiorate le rispettive personalità»

Sono "rivisitazioni", non cover: quanto è importante sottolineare questa differenza?

«Preferisco il termine "rivisitazione" perché penso che questo album abbia un suono che lo differenzia dal resto. C'è un legame stretto fra i vari pezzi e questo è dovuto alla forte impronta (felina) personale, che abbiamo fatto uscire attraverso composizioni altrui. L'approccio è simile a quello dei jazzisti con gli standard... Resta il fatto che i musicisti sono i migliori dei ladroni».

Qual è il mood dominante?

«Pareti ricoperte di velluto nero, luci rosse ovunque, creature esotiche al bancone del bar, sigari Havana, vecchi che giocano a flipper bevendo rum, e la tua prima vera avventura che sta per cominciare...».

Alla fine c'è una canzone originale, "La Bamba e la Rumba": quali sono le sue caratteristiche?

«È un brano accidentale, nato su due accordi ipnotici, un solo di tastiera che sveglia i serpenti e queste due parole che giravano misteriosamente nella stanza...»

#TIGERandBALM's "Selected Balms Revisited" Debut album out 05.15.2020 x Eroi Elettrici Dischi! T&B are Tatum Rush and Robert Jasmin Safari Pubblicato da Tiger&Balm su Lunedì 11 maggio 2020

TIGER&BALM