Allegro e caraibico: è il Natale dei Piace?

BRIONE SOPRA MINUSIO - Chi conosce i Piace? sa che sono allegri, scanzonati e pieni di energia: dei simpatici mattacchioni dal cuore d'oro. Il loro approccio (musicale) al Natale rispecchia il loro modo di essere, come abbiamo avuto modo di vedere negli anni con il singolo "L'è scià Natal..." e con le proposte di questo 2020.

La prima è "Ul Natal u Riva in Città", energica cover di "Santa Claus Is Coming To Town", brano del 1932 di Haven Gillespie e J. Fred Coots e che quasi tutti hanno interpretato, da Eddie Cantor a Michael Bublé, passando per Frank Sinatra, Bruce Springsteen e Miley Cyrus. Ma soprattutto la band ha sfornato la propria versione del classico dei classici natalizi: "White Christmas".

«Abbiamo voluto pubblicare un paio di canzoni classiche natalizie, pompandole di energia, per cercare di far sorridere le persone nel finale di quest’anno così difficile per tutti. In fondo il Natale per buona parte della gente (credente o non) è un periodo importante dell’anno, è tradizione» ci spiega la band, capitanata da Dodi alla voce e che vede Togn alla batteria, Ricky e Teo alle chitarre e Gnörk al basso. Questa "White Christmas" è importante per la band anche perché segna la loro prima "incursione" nel territorio della lingua inglese.

Se avete in mente la celeberrima versione di Bing Crosby... allora siete parecchio fuori strada. Nella prima parte del brano i Piace? trasferiscono le sonorità festive in un panorama caraibico. Nella seconda, invece, si torna al punk rock che tutti si aspettano dal quintetto. «È stato speciale riprendere questo brano e riarrangiarlo nel nostro stile. Il reggae? Non è il nostro sound classico, ma è un genere che tutti noi apprezziamo. D’altronde, tra il punk e il reggae si è sempre flirtato, già dai tempi dei Clash, quindi in questo senso... niente di nuovo!».

Per il video i Piace hanno preso l'aereo e si sono fatti un viaggetto? Non esattamente: la loro Jamaica è dietro l'angolo, grazie alle magie del green screen e dell'editing video. Così è facile passare dalla location iniziale, fatta di palme e birrette, a una più nostrana: «Il video è un viaggio che parte dal caldo tropicale e finisce nel tipico bar ticinese, dove è tradizione ritrovarsi per festeggiare questa festività, in amicizia, con i propri cari e con chiunque capiti a tiro!».

"White Christmas" è stato interamente prodotto nell’HRS – Heaven Recording Studio di Lugano, sotto la guida di Roberto Colombo e Riccardo de Filippo. Dal 5 dicembre è disponibile sulle maggiori piattaforme digitali mondiali.