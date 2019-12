Se la festa di Natale te la fanno i ...Piace?

SOLDUNO - Un party per tutti i fan dei ...Piace?, quello che si terrà questo sabato 21 dicembre nel «mitico ritrovo» (parola di Dodi) del Barbacan di Solduno.

I fan della band heavy-demenzial locarnese potranno infatti apprezzare una serata di quelle potenzialmente assai epiche. «Sarà un party di Natale molto speciale e intimo», ci racconta il frontman del gruppo che con le Feste ha un rapporto diciamo... particolare.

Già perché, se ve lo ricordate come ce lo ricordiamo noi, 3 anni fa usciva “L'è scià Natal...” il loro singolone natalizio con un video live registrato sul palco di Locarno On Ice e con la partecipazione (pure canora) dei ragazzi del Gruppo Jeans di Locarno.

E la musica dal vivo, non potrebbe essere altrimenti, sarà protagonista anche durante la giornata di sabato: «Proporremo un mix di canzoni che spazieranno dagli albori della band (2007) al giorno d'oggi, con un pizzico di canzoni natalizie ed un regalo speciale».

Di che si tratta? È presto detto: «È l'anteprima di un singolo nuovo che verrà pubblicato prossimamente», conferma lo stesso Dodi senza però sbottonarsi troppo. Non ci resta quindi che... aspettare?



E, a proposito di attesa, anche se gli ampli verranno accesi solo in serata non è che durante il giorno non ci sarà niente da fare perché sfrigoleranno... le braci: «La festa inizierà già a mezzogiorno», continua il cantante, «con una costinata in compagnia che proseguirà tutto il giorno in attesa della nostra esibizione dal vivo».