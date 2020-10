Il fiume triplica in larghezza

GUDO - Bisognerebbe tornare indietro di parecchi anni per rivedere scene simili. Sul ponte di Gudo (Bellinzona) lo scenario in questo piovoso sabato di ottobre è suggestivo quanto inquietante. Il fiume Ticino infatti non solo è uscito dagli argini. Ma ha addirittura triplicato la sua larghezza.

Il video girato da alcuni passanti mostra come il maltempo delle ultime ore abbia lasciato il segno in maniera marcata. Il fiume ha invaso i pascoli circostanti, trasformandoli in acquitrini. A spiccare sono anche le violente onde che si scorgono lungo il corso d'acqua.

Sul posto, proprio per l'eccezionalità del fenomeno, sono accorse decine di curiosi.

Ti-Press (Samuel Golay)