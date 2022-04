Il vento solleva un polverone

LOCARNO - Un polverone non metaforico ma letterale si è sollevato sulla Valle Verzasca, a causa del forte vento che imperversa da questa mattina a Sud delle Alpi.

Le foto giunte in redazione mostrano l'imbocco della Valle immerso in una coltre grigia, come in una giornata di nebbia.

In realtà si tratta appunto di una piccola tempesta di sabbia o meglio di polvere, causata dalle raffiche che a partire da stamani hanno investito il Sopraceneri e Sottoceneri con velocità tra i 60 e gli 80 km orari in pianura, 70-90 sopra i mille metri.

MeteoSvizzera ha diramato un allerta di livello 2 (pericolo moderato) in tutta la Svizzera italiana, e su Twitter ha preannunciato che il vento porterà via la poca acqua portata dalle precipitazioni di ieri sera.