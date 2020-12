«Posso ancora cenare fuori? E ordinare una pizza?»

BERNA - Il Consiglio federale ha stretto nuovamente di un poco la vite e potrebbe farlo di nuovo fra una settimana, qualora la situazione generale sul fronte coronavirus non dovesse migliorare. Le attuali misure sono in vigore fino al 22 gennaio.

I sette saggi, per il momento, non hanno deciso chiusure totali. Tra gli orari e le possibili eccezioni previste, come dimostrano alcune domande arrivate dopo la conferenza in redazione, un po' di confusione non è mancata. Vediamo quindi cosa si può o meno fare.

Posso ancora cenare fuori?

In linea di massima, no. Bar e ristoranti saranno tenuti a chiudere entro le 19. Sono però previste delle possibili eccezioni, qualora la situazione epidemiologica dei singoli Cantoni lo consenta.

Quali sono queste eccezioni?

Nei Cantoni che presentano una situazione epidemiologica favorevole, i ristoranti possono restare aperti fino alle 23. Come è attualmente il caso per i Cantoni romandi (eccetto in Vallese dove chiudono alle 22). A determinare la situazione sono due fattori, calcolati sugli ultimi sette giorni: il primo è che l'indice di riproduzione del virus sia inferiore a 1, il secondo è che il tasso d'incidenza dei contagi sia al di sotto del valore medio nazionale.

E durante le feste?

Per le notti tra il 24 e il 25 dicembre e tra il 31 dicembre e Capodanno sono previste eccezioni. Ai locali sarà consentito di restare aperti fino all'una.

Posso ordinare una pizza per cena?

Sì, ai servizi di fornitura di pasti e ai negozi di asporto è consentita l'apertura fino alle 23 (in Ticino fino alle 22). È quindi possibile anche recarsi di persona a ritirare la propria pizza.

Posso ancora andare in palestra?

Sì, le attività sportive sono ancora consentite, così come quelle culturali. Resta in vigore però il divieto per le attività che prevedono più di cinque persone, mentre restano invariate le eccezioni previste per i bambini, i giovani e il settore dello sport professionistico.

Anche la domenica?

No, la domenica e i giorni festivi è prevista la chiusura per musei, biblioteche, negozi, strutture per il tempo libero e lo sport. Potranno invece restare aperti bar e ristoranti.

Niente aperture straordinarie per lo shopping di Natale quindi?

No, gli acquisti natalizi andranno fatti nei giorni di regolare apertura e - alla luce della situazione - possibilmente pensati in anticipo. Inoltre, anche in settimana i negozi e i mercati saranno tenuti a chiudere entro le 19.

Posso passare il Natale con i miei cari?

Sì, il limite per gli incontri privati resta fissato a un massimo di 10 persone (bambini inclusi). Resta viva la raccomandazione di restringere però questi incontri a un massimo di due nuclei familiari.

E andare a messa?

Sì, le celebrazioni religiose sono permesse per un massimo di 50 persone.

Quali altre manifestazioni sono consentite?

Si può partecipare ai funerali che riguardano la cerchia familiare e le amicizie strette. Sono inoltre consentite le assemblee degli organi legislativi e le manifestazioni politiche.