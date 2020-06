Il PPD di Locarno ringrazia di cuore

Il PPD ringrazia di cuore Stiamo uscendo da mesi intensi, pieni di imprevisti, drammi e forti emozioni. La politica svizzera è stata messa alla prova a tutti i suoi livelli.

I partiti, nella realtà locale come a livello cantonale e federale, dovranno ora prendersi il tempo di valutare criticamente il modo in cui i differenti livelli di governo hanno gestito la crisi.

Valutando a posteriori, probabilmente, capiremo che alcune cose potevano essere fatte meglio. Oggi, però, non è ancora il momento per la critica e l’autocritica: oggi vogliamo prenderci il tempo per dire grazie al Municipio di Locarno e a tutta l’Amministrazione.

L'Esecutivo e i dipendenti comunali meritano un riconoscimento speciale. Grazie per il servizio di spesa a domicilio, grazie per il servizio di accudimento, grazie per aver garantito la sicurezza e la pulizia, grazie per non aver lasciato soli i residenti della casa anziani San Carlo, grazie per le previste colonie estive.

Grazie per aver ideato il fondo di aiuto a favore delle aziende. Grazie semplicemente per non aver mai dimenticato la nostra Città e i suoi abitanti. Proprio ieri ci siamo sentiti rallegrare, in modo particolare, dalla realizzazione di aree verdi in Piazza Grande.

Siamo convinti che questo spazio speciale, che è nel cuore di tutti i locarnesi, sia destinato a diventare l’origine di una nuova energia per la nostra Città.

Nel rispetto delle norme sanitarie, crediamo perciò che un evento musicale benefico, animato da gruppi locali, sarebbe il modo migliore per iniziare il nostro «dopo», e per guardare con fiducia al domani.