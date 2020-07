Lilium Jet, l’aero-taxi che decolla come un elicottero

Un aereo elettrico a decollo verticale per il servizio air taxi in città: è Lilium Jet, progetto dell’omonima startup tedesca il cui sviluppo pare procedere a gonfie vele, come confermano i test superati brillantemente nell’ultimo anno. Lilium Jet è dotato di 36 motori elettrici che gli permettono di decollare come un elicottero e poi di viaggiare veloce fino a 300 km/h, con un’autonomia di 300 km.

