Toyota: guida autonoma prima sui veicoli commerciali

Toyota ha annunciato che si concentrerà in primis sull’applicazione di tale tecnologia ai veicoli commerciali e solo successivamente alle vetture private. Secondo i vertici dell’azienda giapponese, infatti, questa categoria di mezzi di trasporto consente di sperimentare la guida autonoma in maniera migliore e più sicura, e dunque permetterà uno sviluppo più rapido nel settore. Toyota è una delle aziende all’avanguardia nella strutturazione di sistemi a guida autonoma e presto lancerà modelli di livello 2, in cui l’intelligenza artificiale è in grado di assistere il pilota controllando ad esempio che l’auto non abbandoni la corsia in cui si trova o di mantenere la velocità stabilità dal conducente. Ma per il salto al livello 4 - ovvero ad una guida autonoma “reale”, che consenta al pilota di sollevare le mani dal volante - l’azienda giapponese ha dichiarato che ci vorrà ancora del tempo, nonostante i massicci investimenti nel settore.