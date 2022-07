Restano in manette in quattro per la sospetta truffa di Lastminute.com

Inizialmente, lo ricordiamo, le persone fermate erano 7 tutte sospettate di essere in qualche modo coinvolte in una serie di reati di natura penale legati all'indennità per il lavoro ridotto durante il periodo Covid. Per la precisione i reati ipotizzati sono quelli di truffa e, in subordine, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale.