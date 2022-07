Lastminute.com, custodia cautelare richiesta per i dirigenti

CHIASSO - Manager rilasciati, dirigenti in custodia cautelare. Avanzano le indagini per sospettata truffa nell'ambito dell'ottenimento di indennità per lavoro ridotto nei confronti dell'azienda Lastminute.com. All'inizio della settimana sette persone erano state arrestate, ora il Ministero Pubblico intende trattenerne solo cinque.