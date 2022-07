Violenza alla Rotonda: due anni e mezzo di carcere e l'espulsione per i due fratelli

Via dal Paese - L'espulsione dalla Svizzera, con un reato grave come l'aggressione, non era, per legge, evitabile. Inoltre i due non rappresentano un caso di rigore in questo senso: «in Svizzera non hanno famiglia, né lavoro, né una vera vita sociale. Solo degli amici». I fratelli dovranno inoltre farsi carico delle spese per torto morale, e sottoporsi a un trattamento ambulatoriale da eseguirsi durante l'esecuzione della pena.