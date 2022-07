«C’era chi urlava “ammazzalo, ammazzalo!”»

«A casa con una Dafalgan» - La parola passa poi alla difesa. «In aula non bisogna farsi influenzare, ma concentrarsi sugli aspetti oggettivi dell’inchiesta», esordisce Roberto Rulli, avvocato del 20enne Y.T. «Non è quello che ha fatto la procuratrice pubblica, che ha costruito un castello di carta senza prove e ha chiesto delle condanne esemplari per due ragazzi poco più che maggiorenni». E le prove di cui parla l’avvocato difensore sono i referti medici del pronto soccorso. Arrivato in ospedale, D.D., l’amico in difesa del quale è intervenuto il 18enne, «riferisce di essere stato colpito con due pugni al volto, nient’altro. Nega perdita di coscienza e dolore e non viene constata nessuna tumefazione. Non è stata scattata nessuna fotografia di lesioni perché non c’era niente da vedere, e viene dimesso subito in condizioni generali buone, con la prescrizione di un semplice Dafalgan». Discorso analogo, quello fatto dall’avvocato, anche per quanto riguarda il 18enne E.M., vittima principale. «Secondo i referti presentava una tumefazione allo zigomo destro, uno alla fronte e una leggera tumefazione sopra la testa. Nessuna frattura, ed è stato dimesso con un giorno di incapacità lavorativa e la prescrizione della solita Dafalgan». E.M., sottolinea poi Rulli, non è mai stato messo in pericolo di vita.« Né tantomeno l’amico, che non ha riportato neanche un livido. La colpa è quindi da ritenersi media, e non grave». I precedenti sarebbero poi minimi: «Quando si parla di furto ci si riferisce a un paio di birre e delle chips ad un campeggio». Per quanto riguarda invece l’espulsione: «Per il reato di lesioni semplici non esiste, solo per reati più gravi. Sono cresciuti in Svizzera, sono 13 anni che vivono qua».