«Non era mia intenzione uccidere né far del male a nessuno»

«Ero alla Rotonda di Locarno, dove c’era una festicciola», racconta, descrivendo l’intera serata, il primo fratello. «Ho fatto un giro per salutare gli amici e ho visto uno di loro che litigava con una persona. A quel punto ho chiesto: “C’è qualche problema”? Questa persona ha iniziato ad alzare le mani e io gli ho dato uno schiaffo. L’ho tirato fuori dalla folla, ai bordi della Rotonda, tenendolo per il cappuccio. Volevo solo parlargli. Qualcuno ha iniziato a strattonarmi da dietro, ed era il 18enne poi rimasto ferito. È subentrato mio fratello che è andato verso il ragazzo, credo ci sia stato uno scontro tra loro. Poi mi sono fatto spazio nella folla e c’era il giovane sdraiato per terra. Il ragazzo mi aveva strattonato più volte, così l’ho scrollato per la giacca mentre era a terra, ma non l’ho picchiato. Io non ho visto niente perché si è formata una calca intorno a mio fratello e alla vittima». Il video del pestaggio è poi finito sui social, ma il giovane nega di aver ripreso la scena, pur ammettendo di aver filmato risse in altre occasioni. «Io sapevo che ogni weekend alla Rotonda ci si metteva le mani addosso tra gruppi. Allora io filmavo e l’ho preso come un divertimento, come un hobby. Questi video poi li mettevo su TikTok. La sera del 4 dicembre però ho avuto battibecchi e non l’ho fatto».