«Le code al San Gottardo potrebbero durare per tutta la notte»

AIROLO / GÖSCHENEN - Dopo gli undici chilometri di coda (e due ore di attesa) registrati nella tarda mattinata, al portale nord del San Gottardo la situazione è migliorata. Ma si devono armare ancora di molta pazienza gli automobilisti diretti verso sud: al momento si contano infatti ancora nove chilometri, come segnala ViaSuisse.

Entro sera le code si dovrebbero attenuare, ma - sempre secondo ViaSuisse - potrebbero durare tutta la notte. E domattina, a partire dalle sei, è nuovamente previsto un aumento del traffico.

Disagi anche in Ticino e lungo l'A13 - Ma l'esodo pasquale verso sud non interessa soltanto la galleria autostradale del San Gottardo. Oggi il traffico è infatti fortemente rallentato anche in territorio ticinese, in particolare sulla A2 in direzione sud tra Lugano e Melide, e in prossimità della dogana di Chiasso-Brogeda. Anche chi transita sulla A13 del San Bernardino, ossia il percorso alternativo alla galleria del San Gottardo, dovranno mantenere i nervi ben saldi: il traffico è attualmente bloccato in direzione sud tra Coira-Nord e Reichenau.

Code da record già mercoledì - Gli ingorghi al portale nord della galleria del San Gottardo sono iniziati già ieri, mercoledì, alle 9. A mezzogiorno, le code tra Amsteg e Göschenen avevano raggiunto una lunghezza di cinque chilometri per poi aumentare gradualmente fino alle 14 quando hanno toccato il picco massimo di 10 chilometri. Per i viaggiatori questo significava dover pazientare oltre un’ora e mezza prima di poter accedere alla galleria. Si tratta di una cifra record: stando infatti alle statistiche ViaSuisse degli ultimi sette anni, il mercoledì prima di Pasqua le code davanti alla galleria del Gottardo non hanno mai superato i 7 chilometri. Verso mezzanotte, il traffico ha poi ripreso a scorrere normalmente senza particolari intoppi.