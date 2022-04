Già dieci chilometri di coda al portale Nord del San Gottardo

ALTDORF - Erano state ampiamente previste e oggi si sono puntualmente concretizzate. Stiamo parlando delle code al portale Nord del San Gottardo che attorno alle 14.00 avevano già raggiunto una lunghezza di dieci chilometri con tempi di attesa che sfiorano l'ora e quaranta.

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico bloccato per 10 km, traffico congestionato, ritardi fino a 1 ora e 40 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) April 13, 2022

«Fino a venti chilometri» - D'altronde il TCS aveva già messo in guardia negli scorsi giorni sulla possibilità che il traffico si sarebbe intensificato già a partire da questo mercoledÌ. Ma i veri giorni di passione per tutti i viaggiatori diretti verso Sud saranno domani e il Venerdì Santo. Secondo le previsioni di Via Suisse nelle prossime 48 ore le code al portale Nord potrebbero infatti raggiungere i venti chilometri. Un lungo serpentone di veicoli incolonnati che non si vedeva più dal 2019, ovvero prima che scoppiasse la pandemia.