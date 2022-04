Già nove chilometri al Gottardo

LUGANO - Già alle 6 del mattino di oggi, il TCS segnalava un ingorgo di tre chilometri davanti al tunnel del San Gottardo in direzione sud.

Poco più di un'ora dopo erano già sei i chilometri di coda, mentre attorno alle 9.00 il serpentone di veicoli incolonnati raggiungeva i nove chilometri. Attualmente si prevedono lunghi ritardi, che superano tranquillamente l'ora e mezza.

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico bloccato per 9 km, traffico congestionato, ritardi fino a 1 ora e 30 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) April 14, 2022

D'altronde il TCS aveva messo in guardia, negli scorsi giorni, sulla possibilità che il traffico intensificasse già a partire da questo mercoledì, anche se i dieci chilometri registrati ieri non solo non erano stati previsti, ma sono stati classificati da Via Suisse come «record».

Secondo le previsioni di Via Suisse, nelle prossime ore le code al portale Nord potrebbero infatti raggiungere i venti chilometri.