Con la Pasqua tornano le tradizionali code in autostrada

BERNA - Durante il weekend di Pasqua, ai portali della galleria autostradale del San Gottardo e alla frontiera di Chiasso Brogeda (come pure lungo altri tratti della rete viaria elvetica) bisognerà armarsi di molta pazienza. La riscoperta voglia di viaggiare, dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia, inciderà infatti sugli spostamenti in occasione delle festività pasquali, con probabili flussi di traffico intensi in particolare sugli assi nord-sud, come fa sapere oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Esodo... - I disagi avranno inizio già nel primo pomeriggio del mercoledì santo (13 aprile 2022): si prevedono infatti rallentamenti e tempi di attesa, soprattutto al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, che si protrarranno anche giovedì 14 e venerdì 16 aprile. Per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico è opportuno mettersi in viaggio la mattina presto di mercoledì o giovedì.

... e controesodo - L’inizio del controesodo in direzione nord è atteso nel tardo pomeriggio di domenica 17 aprile, per proseguire poi il lunedì dell’Angelo (18 aprile). Si consiglia di programmare il rientro evitando per quanto possibile queste giornate.

I percorsi alternativi al San Gottardo sono la strada del San Bernardino, la galleria del Gran San Bernardo, il passo del Sempione e i treni navetta attraverso Lötschberg e Sempione.



USTRA/Viasuisse

Strade principali e valichi di frontiera

Sono possibili disagi temporanei sui seguenti tratti: Spiez – Kandersteg (partenze)

Gampel – Goppenstein (rientri)

Brunnen – Flüelen (Axenstrasse)

Raron – Briga

Bellinzona – Locarno nonché su diverse strade principali dell’Oberland bernese, dei Grigioni e delle valli laterali vallesane. Tempi di attesa previsti anche ai valichi di frontiera di Chiasso, Au, Coblenza, St. Margrethen e Thayngen. Treni navetta

Per le partenze sono possibili attese tra le ore 10 e le 15 al trasbordo presso le stazioni di Realp per il valico della Furka, Kandersteg per il Lötschberg e Klosters-Selfranga per la Vereina, mentre per i rientri tra le 11 e le 19 a Oberwald (Furka), Goppenstein (Lötschberg) e Sagliains (Vereina). Ulteriori informazioni

Casella vocale di Viasuisse: al numero telefonico 163 (90 centesimi a chiamata + 90 centesimi al minuto); emittenti radio nazionali SRF, RTS e RSI; siti internet: www.tcs.ch, www.ffs.ch, www.bls.ch e app: TCS Traffico.

USTRA/Viasuisse