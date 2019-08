Viale Stazione: «Il numero degli alberi non è tutto»

BELLINZONA - «Non vi è ancora un progetto» e «non sono ancora state prese decisioni sulla parte alta di Viale Stazione». Parole del Municipio di Bellinzona, che a poche ore dalla consegna delle firme raccolte a salvaguardia dei tigli sottolinea in una nota come, una volta che il progetto sarà pronto,«prima di licenziare eventuali messaggi, sarà avviata una fase di discussione», prendendo in considerazione anche eventuali «scenari alternativi».

L’Esecutivo della capitale - che ribadisce l’impegno ad assicurare una Città che «tenga conto della necessità di disporre di superfici verdi e alberature adeguate» - si sofferma anche sulle cifre del patrimonio arboreo di Bellinzona. «Il numero di alberi da solo non è tutto. Il vero tema è la gestione delle piante esistenti», scrive il Municipio, ricordando di aver messo a dimora 85 nuovi alberi a medio e alto fusto dall’inizio dell’anno. Numeri a cui si sommano una cinquantina di alberature, recentemente messe a dimora nel Parco urbano, nella parte bassa del Viale della Stazione.

Più in generale, conclude l'Esecutivo, la volontà è quella di «fare in modo che la gente possa continuare a vivere in Centro e si vuole che torni a farlo in misura crescente in futuro, per cui le scelte dovranno tenere conto di questo obiettivo e garantire la qualità di vita anche della parte storica della nostra Città».