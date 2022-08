La Svizzera tra coesione, tolleranza e rispetto

Ve lo dico con grande umiltà, riconoscenza, senza vergogna e con la felicità di potermi oggi impegnare in prima persona per sostenere chi si trova a vivere un momento difficile, sia nella mia attività come sindacalista che come politico. Ed è per questo che condivido senza esitazione la celebre citazione di Kennedy che dice “non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiedi cosa puoi fare tu per il tuo paese”. E io, insieme a tutti voi, ritengo che sia fondamentale continuare ad impegnarsi affinché la nostra Svizzera, possa continuare a essere quel paese che favorisce l’inclusione, che non abbandona gli ultimi e che ai fanatismi e agli estremismi favorisce il dialogo e la concertazione.