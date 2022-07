Il mondo cambia, il lavoro pure

Sono convinto che il cambiamento sia auspicabile e che sia possibile effettuarlo senza compromettere la produttività dell’economia. Al consumo materiale (auto, casa grande, …) sempre più persone prediligono un aumento del tempo libero, che si traduce comunque in attività economica (ristorazione, benessere, …), ma arrecando meno danni alla base naturale del pianeta. I giovani lavorano meno ore, ma in compenso hanno quasi tutti un impiego remunerato, sia uomini che donne, e vanno meno in burnout che se lavorassero al 100%. La sfida maggiore alla previdenza sociale non è data dal modo in cui si lavora, ma dal numero sempre maggiore di pensionati. La soluzione a questo problema deve basarsi su tre pilastri: immigrazione quanto basta (per compensare il calo di natalità degli Svizzeri), prolungamento dell’attività lavorativa (soprattutto per chi comincia a lavorare tardi e solo a percentuali ridotte) e aumento della

redistribuzione (anche se non con pseudo-soluzioni grossolane in stile Iniziativa 99%). Infine, i datori di lavoro devono adattarsi al cambiamento e trovare il modo di combinare posizioni di responsabilità con percentuali ridotte e condizioni attrattive, ciò che in molti stanno già facendo.