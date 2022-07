Ospitare un summit militare della NATO in piena guerra è da irresponsabili!

La Svizzera è il primo Paese non membro della NATO a ospitare un simposio tra l’Alleanza Atlantica - che ricordiamo essere una coalizione militare di tipo offensivo - e i suoi Stati partner. L'evento politico-militare, come se non bastasse, si svolge in un contesto di estrema tensione internazionale con la guerra in Ucraina ancora in corso. Oltre alla segretaria di Stato Livia Leu - nota per il suo europeismo acritico già contestato dai sindacati - la Confederazione è stata rappresentata dal comandante di corpo Thomas Süssli, capo del nostro Esercito, che ormai delega agli USA la formazione stessa dei propri ufficiali. La volontà d'inglobare il nostro Paese nella coalizione atlantica è una scelta che il Partito Comunista rifiuta, in quanto contraria alla pace e al disarmo.