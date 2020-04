SOCIETà DEI COMMERCIANTI DEL MENDRISIOTTO - Desideriamo assicurare la nostra vicinanza in questo momento difficilissimo a tutti i nostri soci e a tutti i commercianti, gli artigiani e gli esercenti. Le micro attività della nostra regione, costrette a restare ferme a causa dell’emergenza, stanno pagando un prezzo altissimo. Ma oggi dobbiamo sostenere le scelte del Cantone per salvaguardare il bene più prezioso che abbiamo: la salute.

Alla fine della tempesta il lato economico sarà la NOSTRA battaglia.

Vogliamo anche precisare che la SCM si allinea, come da nostre puntuali comunicazioni, alle misure emanate dalle istituzioni e dalle associazioni economiche e di categoria ai diversi livelli e si tiene a disposizione per supportare e assistere i suoi associati.

La SCM sostiene e ringrazia il Consiglio di Stato nelle sue, anche drastiche, decisioni per la salvaguardia della salute innanzitutto, ma pure per una pronta ripartenza al termine, speriamo a breve, dell'emergenza. Un grazie sincero al personale sanitario, agli operatori del settore della vendita alimentare e di prima necessità che continuano a lavorare per noi tutti.

La Società dei Commercianti ha provveduto a contattare i vari esecutivi del distretto alla ricerca di consenso e a sostegno di iniziative che possano aiutarci in questo momento, una delle quali

inerente il tema pigioni. Infatti il pagamento dell’affitto per una piccola attività è sempre una voce gravosa.

In tal senso abbiamo pure cercato e ottenuto il sostegno della Camera di Commercio e del loro ufficio giuridico e siamo in stretto contatto con la Federcommercio. La SCM invita quindi in prima istanza, a voler cercare individualmente il contatto con i vostri locatori al fine di trovare delle soluzioni personalizzate a soddisfazione di entrambe le parti e resta a vostra disposizione qualora si producessero delle frizioni che richiedano un sostegno attivo.

Informiamo pure che i Comuni di Mendrisio e Chiasso offrono incentivi e informazioni alle piccole attività che non dispongono delle risorse amministrative adeguate per la compilazione di documenti o la richiesta degli aiuti erogati dal Cantone e devono quindi appoggiarsi a un professionista. In pratica viene concesso un contributo di CHF.100.- ad attività commerciali con un fatturato inferiore a CHF. 100'000.-. Le condizioni per l’ottenimento sono consultabili sui siti dei comuni, oppure contattando gli uffici preposti o il nostro sportello.

Al momento della ripresa dovremo essere uniti, pronti ad affrontare uno scenario che storicamente non ha precedenti, ma vogliamo credere che INSIEME ce la faremo.

Noi siamo a disposizione dei nostri associati e di tutte le piccole attività commerciali del distretto per ogni necessità. Inviamo almeno settimanalmente aggiornamenti sull’evolvere delle misure di sostegno. Per ogni diversa necessità è possibile contattare il nostro sportello segretariato@sc-mendrisiotto.ch 079 596 05 16 e vi sarà indicato precisamente a chi rivolgervi.